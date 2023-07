Copa do Mundo Feminina 2023: Marta lidera ranking de atletas mais ricas

1499

A participação de Marta na copa é certa. (foto: Rener Pinheiro / MoWA Press)

A Copa do Mundo Feminina de 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia, terá a presença de grandes nomes do futebol mundial. Entre esses nomes destaca-se a brasileira Marta, a jogadora mais vezes eleita a melhor do mundo (seis vezes) e que também lidera a lista de atletas mais ricas que estarão em campo.

Embora sua posição entre as titulares não seja garantida, conforme afirmou a técnica Pia Sundhage, sua participação é certa.

Segundo o jornal Marca, Marta divide o topo do ranking com jogadoras da França e dos Estados Unidos. A alagoana recebe um salário anual de US$ 400 mil (R$ 1,94 milhão) em seu clube, o Orlando Pride, e possui um patrimônio líquido de US$ 13 milhões (R$ 63 milhões).

Marta é um exemplo de persistência no futebol e seu maior legado é nunca desistir, uma atitude que suas colegas devem imitar para honrá-la.