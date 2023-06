Copa do Mundo Feminina: histórico com recordes e expectativa global

1499

Marta pode estar em seu último Mundial. (foto: Lucas Figueiredo/CBF)



Site: Espanha bate Croácia nos pênaltis e é campeã da Liga das Nações A Copa do Mundo Feminina de Futebol da FIFA começou, prometendo ser uma edição histórica com prêmios nunca antes vistos de R$ 733 milhões para equipes e jogadoras. Mais de 150 países terão acesso à transmissão dos jogos na TV aberta, incluindo 34 nações europeias, com opções de streaming e uma competição acirrada entre 32 seleções. A Austrália e a Nova Zelândia tem a honra de serem os anfitriões enquanto o Brasil espera ansiosamente por Marta, que pode estar em seu último Mundial.





A projeção é que a audiência global alcance a marca de 2 bilhões de fãs. Pia Sundhage, a treinadora suíça, encerrará seu ciclo à frente da seleção brasileira nessa competição. A estréia do Brasil está marcada para 24 de julho, às 8h (horário de Brasília), em Adelaide, contra o Panamá. O time ainda enfrentará a Jamaica e a poderosa França na fase de grupos.









A edição atual pode marcar o último Mundial de Marta, aos 37 anos. A jogadora número 10 retornou à equipe para a disputa da SheBelieves Cup, nos EUA, em fevereiro, após quase 11 meses se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo. A lista final das 23 jogadoras será anunciada no dia 27.





O formato da Copa será semelhante ao masculino, com oito grupos de quatro países cada um, e as duas melhores equipes de cada grupo avançando para as oitavas de final. A FIFA já anunciou que todas as jogadoras receberão premiações, que podem variar de US$ 30 mil (R$ 144 mil) a US$ 270 mil (R$ 1,3 milhão), dependendo do avanço das seleções.





Esse Mundial é visto como uma oportunidade para a FIFA consolidar a importância do futebol feminino. No próximo ano, em 17 de maio, a entidade realizará um congresso para definir quem sediará o próximo torneio. As candidaturas até o momento incluem África do Sul, Brasil, uma proposta conjunta da Alemanha, Bélgica e Holanda, e outra dos EUA e México.