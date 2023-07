Pastor mineiro André Valadão incita fiéis a matarem pessoas LGBTQIA+

1156

André Valadão é um pastor evangélico e cantor de música cristã nascido em Belo Horizonte (foto: Reprodução/Redes sociais) O pastor mineiro André Valadão voltou a ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais, após insinuar em uma transmissão ao vivo realizada no último domingo (2) que evangélicos deveriam matar a população LGBTQIA+.





A live, intitulada ‘Teoria da Conspiração’, foi realizada pela Igreja da Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos: “Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer: Pode parar, reseta! Mas Deus fala que não pode mais”, disse Valadão. “Ele diz, ‘já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso’, agora tá com vocês”. O pastor retoma a frase, incitando diretamente os fiéis: “não entendeu o que eu disse? Agora, tá com vocês! Deus deixou o trabalho sujo para nós”.

Para Victor Madrigal-Borloz, especialista independente em orientação sexual e identidade de gênero da Organização das Nações Unidas (ONU), as crenças religiosas que confrontam o estilo de vida LGBTQIA devem estar “além do escopo da liberdade correta de religião ou crença”. Ainda de acordo com Madrigal-Borloz, essas crenças “podem ter consequências graves e negativas para a personalidade, dignidade e espiritualidade das pessoas LGBT”.





Não é novidade





Definitivamente não é a primeira vez que André Valadão faz declarações preconceituosas, no mês de junho, que é quando acontecem as comemorações do Orgulho LGBTQIA , o pastor disse que ‘Deus odeia o orgulho’. “Deus odeia o orgulho. Deus não tolera. Uma das palavras mais difíceis para Deus é orgulho. Deus odeia, ele repugna, qualquer atitude de orgulho. Só o uso da palavra ‘orgulho’ Deus já abomina”, disse Valadão durante um culto na Igreja da Lagoinha em Orlando.

Também em junho, o pastor comparou homossexuais a criminosos. Tal fala fez com que a deputada federal, Erika Hilton (Psol-SP) protocolasse uma denúncia contra Valadão no Ministério Público de Minas Gerais por crime de homotransfobia.





Senador diz que entrará com processo





O senador Fabiano Contarato (REDE-ES) comunicou em suas redes sociais que entrará com uma representação criminal contra Valadão: “Em um país onde tanto se mata LGBTQIA , André Valadão não pode falar em nome de Deus. Deus é união, sentimentos bons, jamais um incentivador de discurso de ódio e de assassinatos em massa”.





“Retratação”

Após a grande repercussão, o pastor evangélico afirmou que sua fala teve uma interpretação equivocada: “Nunca será sobre matar, segregar, mas será sobre resetar, levar de volta à essência, ao princípio”, disse em suas redes sociais.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.