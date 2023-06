ONG lança ChatBot Sofia, que democratiza conhecimento sobre pautas LGBT+

1156

A ARCO é uma organização social que tem como propósito combater a discriminação e o preconceito direcionados à comunidade LGBTQIA+ (foto: Divulgação/ARCO) A ONG ARCO, localizada em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, desenvolveu um ChatBot que têm como objetivo democratizar conhecimento e dar orientações acerca de pautas LGBTQIA+. A ferramenta foi lançada em 1º de junho, em homenagem ao mês do Orgulho.





SALA DE AULA: Nesta sessão, serão disponibilizadas informações sobre conceitos primordiais, como: o que é identidade de gênero, orientação sexual e diversidade. Além disso, este segmento disponibiliza dados sobre a violência enfrentada pela comunidade.





KIT GAY: Aqui o usuário poderá acessar ferramentas jurídicas e de segurança, como: leis e decretos, endereços de delegacias e centros de direitos humanos.





CURA GAY: Este segmento é destinado à saúde, e trará informações gerais e de prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), endereços com locais de testagem, endereços de ambulatórios LGBTQIAP . Também contará com um botão do pânico, para crises de saúde mental. O botão levará o usuário direto ao site do Centro de Valorização da Vida (CVV).

REDUÇÃO DE DANOS: Aqui é possível acessar informações sobre substâncias psicoativas, os seus efeitos e orientações de como reduzir os danos e riscos associados ao uso.





“Se tratando do ativismo, a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa pra criar mudanças, ampliar as vozes ativistas e promover a transformação social”, disse a ONG.