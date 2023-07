Onde é o after? 5 lugares em BH para ir depois da Parada LGBT+, no domingo

(foto: Pixabay/Reprodução) A 24ª edição da parada do Orgulho LGBT+, evento que celebra a diversidade, igualdade e todos os direitos conquistados pela comunidade, acontecerá na próxima semana, no domingo (9). O evento começará às 11h, e, mesmo sem ter hora para acabar, aqui estão algumas opções para curtir o pós do evento:

Bar da Cácia





Localizado no Bairro Floresta, o Bar da Cácia é perfeito para aqueles que curtem karaokê. No primeiro piso fica o bar e no espaço de cima fica o palco, onde você pode soltar a voz ao som da sua música favorita. O local abre todos os dias da semana a partir das 18h.





Endereço: R. Rio de Janeiro, 1411 - Centro, Belo Horizonte





Área 51

O espaço, localizado no Bairro Barro Preto, o Área 51 terá uma programação especial para o dia da Parada. O ‘After Parada LGBT ’ começará às 19h e terá a participação de DJs que tocarão uma diversidade de gêneros musicais.





Endereço: Av. do Contorno, 10684 - Barro Preto, Belo Horizonte





Santo Boteco

Para aqueles que desejam um pós mais tranquilo, o Santo Boteco é uma ótima opção. O bar ao estilo tradicional é abertamente LGBT friendly e possui petiscos, pratos, sobremesas e também ótimas opções de drinks. Aos domingos, o local funciona das 12h às 18.





Endereço: R. Maj. Lopes, 4 - São Pedro, Belo Horizonte

Yanã





Endereço: Av. Francisco Sales, 127 - Floresta, Belo Horizonte





John John Bar

O John John Bar já é conhecido entre os belo-horizontinos por ser um ótimo ‘point’ para um after e, além disso, é abertamente LGBT friendly. O lugar oferece deliciosas caipirinhas e uma ótima playlist de músicas pop. Sua abertura acontece às 15h, funcionando até a 1h.