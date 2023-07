Parada do Orgulho LGBT espera 250 mil pessoas no dia 9/7

1156

A Parada terá sua 24ª edição na próxima semana (foto: Cellos/Divulgação) A 24ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+, que está prevista para o dia 9 de julho, espera receber cerca de 250 mil pessoas. O evento acontecerá às 11h, na Praça da Estação, e terá como tema “Democracia: Liberdade e Direitos para Todes”.

A principal bandeira do movimento é a urgência de ocupar a cidade ‘à luz do dia’, para reforçar que a comunidade merece respeito e ser lembrada no orçamento público, para que tenham direito à saúde, educação, emprego, moradia, e lazer.





Organizada pelo Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG), a Parada do Orgulho de Belo Horizonte conta com o investimento de R$ 300 mil do município e R$ 50 mil de emendas parlamentares vindas da Câmara Municipal de Belo Horizonte.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata