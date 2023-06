Orgulho LGBTQIA+: Cultura Ballroom receberá diploma de Honra ao Mérito

O BH Vogue Fever, evento que acontece anualmente, é uma prova da potência belo-horizontina quando se trata da Cultura Ballroom (foto: Bruna Brandão/Divulgação)

No mês do Orgulho LGBTQIA+, a Câmara Municipal de Belo Horizonte concederá o título de Honra ao Mérito à Cultura Ballroom. A indicação foi feita pela vereadora Iza Lourença (PSOL) e a cerimônia acontecerá às 20h desta sexta-feira (30/6) no Espaço O Gueto, localizado no Bairro Barro Preto.