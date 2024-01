O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), publicou, em suas redes sociais, uma alfinetada ao Governo de Minas Gerais, que, em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (18/1), detalhou ações e investimentos para o Carnaval de 2024 no estado. Na ocasião, o vice-governador Mateus Simões afirmou que as ações do governo e as da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estão sendo desenvolvidas separadamente e sem integração.

“Como é bom ver todo mundo querendo participar do Carnaval de BH. Quem antes nunca ajudou, agora quer aproveitar. Isso é bom. A nossa festa é sucesso há mais de uma década e se tornou grande e disputada por ser popular, democrática e inclusiva. A festa é do povo”, escreveu o prefeito no X (antigo Twitter).

O questionamento sobre a falta de integração entre o Governo de Minas Gerais e a PBH começou a surgir quando a programação dos Blocos de Rua do Carnaval 2024 foi divulgada pela prefeitura sem os desfiles que passam pelas Avenida dos Andradas e Amazonas – justamente onde haverá a sonorização implantada pelo governo estadual.

O vice-governador agradeceu à PBH por permitir a participação ativa no Carnaval da capital mineira, mas fez uma série de críticas veladas ao Executivo municipal, afirmando que folia perdeu força no último ano.

“Nós agradecemos ao prefeito [Fuad Noman] pela possibilidade de ter aberto a participação no Carnaval para a gente [do governo de estado]. A gente cuida das nossas atividades e a prefeitura cuida das atividades dela. Não temos nenhum problema em Belo Horizonte neste momento, mas estamos cumprindo um compromisso que foi assumido no ano passado, quando aparentemente o Carnaval de Belo Horizonte foi perdendo força”, disse ele.