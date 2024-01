Davi Martins Santos, de 25 anos, suspeito de ter assassinado a adolescente Ana Luiza Silva Gomes, 12, vai permanecer preso. A decisão é da juíza Juliana Miranda Pagano, que conduziu a audiência de custódia, na manhã desta quinta-feira (18/1), e que converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva.

O crime ocorreu no Bairro Bela Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte, no início da tarde de terça-feira (16/1). O corpo foi encontrado no passeio que fica em frente à casa do suspeito.

Na decisão, a juíza considerou o caso bastante grave e disse que o depoimento do suspeito é inconsistente. “O autuado leva para dentro de sua casa uma menina de 12 anos, que sequer conhecia, dizendo pretender ajudá-la, porém, o que consta dos autos é que posteriormente a vítima saiu da casa do autuado, carregada pelo mesmo e, simplesmente, colocada no passeio de residência do autuado, ao que tudo indica, já sem vida”, relata ela.

O relato do médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi levado em consideração, segundo a juíza, merecendo destaque. “A vida da vítima teria sido encerrada antes mesmo da chegada do Samu, conforme relato do médico. Tem-se, mais, que após largá-la no chão do passeio em frente sua casa, o autuado retornou para o interior de sua residência”, diz.

A versão do suspeito, segundo a juíza, contrapõe com as provas encontradas no imóvel. “A averiguação da perícia no local constatou a presença de resquícios de papelote e pino de cocaína, e não loló, conforme dito pelo homem, além de um preservativo usado".

A juíza acrescenta, também, que o suspeito responde a ações penais pela prática de delitos de tráfico de drogas e estupro de vulnerável. “Além do exposto, denota-se que o flagrado foi preso em flagrante em 8/12/2022 e 16/11/2023, sendo que nesta última, foi detido pela prática do delito de tráfico de drogas, ocasião em que teve prisão em flagrante convertida em preventiva, sobrevindo à sua liberdade em 12/12/2023, oportunidade em que lhe foram impostas as medidas cautelares diversas da prisão. Tudo isso, corrobora a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública”, finaliza.

O corpo de Ana Luiza foi encontrado na frente da casa do suspeito, já sem vida. O suspeito teria chamado o Samu e pediu ajuda a um vizinho.

Imagens de uma câmera de segurança da casa onde mora o suspeito mostram o momento em que ele entra na casa, junto com a vítima. Eram 10h13, segundo o registro.

Cerca de três horas depois, o mesmo suspeito sai da casa de roupa trocada, observa se há movimento na rua, retorna para o interior do imóvel e volta com a menina no colo e a deita no passeio. Com a chegada do Samu, o óbito é confirmado.

A PM vai até o local e o suspeito diz que estava no campo de futebol do Bairro Nazaré, onde teria encontrado Ana Luiza. Ele afirmou que a adolescente estaria cheirando loló. Ela teria, ainda, alegado que estava passando mal e pediu-lhe água, quando decidiu levá-la até sua casa.

O Samu, ao confirmar a morte, solicitou o encaminhamento do corpo para o IML, onde foi feita a necrópsia. As investigações são conduzidas por policiais do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O resultado inicial do IML informou que não aconteceu conjunção carnal com a vítima. Mas será preciso, ainda, o resultado do exame toxicológico para determinar a causa da morte. No entanto, foi encontrada uma camisinha, com esperma, que também está sendo analisado.