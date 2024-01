A linha férrea do metrô de Belo Horizonte pegou fogo após ser atingida por um raio pela segunda vez na semana, durante a tempestade que caiu na cidade na noite dessa quarta-feira (17). A situação ocorreu entre as estações Calafate e Carlos Prates, na via de sentido à estação Vilarinho, e o Metrô BH informou que os sistemas afetados foram restabelecidos ainda nesta madrugada.

A equipe de manutenção do metrô ainda está atuando para resolver os danos causados no último sábado (13), quando uma descarga elétrica atingiu a fiação próxima à estação Minas Shopping.

Nesta quinta e sexta (18 e 19), para que a manutenção possa dedicar mais tempo à solução do problema da estação Minas Shopping, o metrô irá operar com 25 minutos de intervalo fora do horário de pico (das 5h15 as 6h, entre 8h30 e 16h30 e das 19h as 23h).

Em nota, o Metrô BH informou que o intervalo é necessário porque os trens irão circular por uma só via no trecho afetado. Porém, nos horários de pico, compreendidos das 6h às 8h30 e entre 16h30 e 19h, a oferta de trens será maior e o intervalo de 10 minutos.

Em dias com funcionamento normal, os trens têm intervalos de 7 e 15 minutos. Confira os horários com detalhes para esta quinta e sexta:

5h15 às 6h: intervalo de 25 minutos

6h às 8h30: intervalo de 10 minutos

8h30 às 16h30: intervalo de 25 minutos

16h30 às 19h: intervalo de 10 minutos

19h às 23h: intervalo de 25 minutos

Por motivos de segurança, os trens circularão com velocidade reduzida da Estação Santa Inês à Estação São Gabriel, nos dois sentidos.

As bilheterias e as estações do metrô funcionam todos os dias das 5h15 às 23h. O valor da passagem é de R$ 5,30.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice