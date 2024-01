Um trem do metrô de Belo Horizonte foi paralisado na tarde desta terça-feira (16/1) entre as estações Minas Shopping e José Cândido, sentido Eldorado, em Belo Horizonte, após apresentar uma falha mecânica. Com isso, as portas foram abertas e funcionários do metrô auxiliaram na retirada dos passageiros. Assista:

Segundo o Metrô BH, que administra o transporte sob trilhos, o incidente aconteceu por volta das 14h20. “Às 15h, a operação foi retomada, com um intervalo de 25 minutos entre os trens, em todo o sistema”, disse a concessionária em nota. Usuários, porém, relataram intervalos de 30 minutos ou mais, além de estações superlotadas.

“O Metrô BH reafirma seu compromisso em prover um transporte sobre trilhos de alta confiabilidade à Região Metropolitana de Belo Horizonte e informa que está trabalhando intensamente na revitalização dos sistemas avariados, buscando minimizar os impactos à circulação dos trens”, diz a empresa.



A situação decorre das descargas elétricas durante as fortes chuvas que caíram na cidade no último sábado (13/1), danificando parte do sistema.

No domingo (14/1), a estação Minas Shopping chegou a ficar fechada durante a manhã para manutenção. A estação foi reaberta no fim da manhã e a circulação retomada nas 19 estações do sistema, de Eldorado à Vilarinho, com intervalo de 20 minutos. Na ocasião, das 18h às 23h, o intervalo entre os trens foi de 15 minutos, em todo o trecho.



As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias. O valor da passagem é de R$ 5,30.