Um influenciador, de 27 anos, foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, em mais uma operação da Polícia Civil visando pessoas que vendem rifas de maneira ilegal na internet.



Segundo a PC, o suspeito tem mais de 450 mil seguidores nas redes sociais e usava esse alcance para realizar sorteios de rifas de forma irregular.



Além disso, o influenciador "ostentava uma vida luxuosa e oferecia em suas redes sociais um suposto "robô", que realizaria operações econômicas no mercado de opções binárias, sem ter qualquer licença ou regulamentação legal. O suposto maquinário era vendido pela quantia de mil reais e prometia que suas operações seriam copiadas em uma plataforma de negociações de opções binárias", informou a Polícia Civil.



Operação Provérbios 16:18

A PC chegou até ele durante as investigações da Operação Provérbios 16:18, que prendeu vários influenciadores de Juiz de Fora, entre eles Wesley Alves.Além de todas as irregularidades citadas, a PC informa que o influenciador "não possuía qualquer licença para realizar tais operações e vender os produtos, durante as investigações os policiais identificaram que a plataforma em que ele os oferecia não é hospedada no Brasil, mas sim em um paraíso fiscal próximo ao Caribe, onde existem várias queixas de inadimplência contra a suposta corretora", explicou o órgão, em nota.O influenciador também vendia cursos online e foi denunciado pelos alunos. Nas denúncias, as vítimas se disseram lesadas pelo rapaz. Durante a prisão, dois carros de luxo foram apreendidos. O influenciador também vai responder por lavagem de dinheiro.



Wesley Alves, influenciador com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, foi preso no final de novembro durante a operação “Provérbios 16:18”, deflagrada pela Polícia Civil (PCMG) para investigar crimes relacionados à venda de rifas ilegais.



O Estado de Minas conseguiu acesso à ficha criminal de Wesley, que já foi preso por tráfico de drogas. Além disso, ele tem passagens relacionadas à perturbação do sossego, lesão corporal, infrações envolvendo armas, drogas e infrações de trânsito.



Outros cinco suspeitos foram presos em flagrante na BR-116 quando se deslocavam para realizar a entrega de uma moto rifada em Além Paraíba. Outros dois alvos foram presos em residências onde havia material ilícito.



Três estabelecimentos comerciais foram interditados. Ao todo, foram apreendidos 10 carros, 12 motos e duas motos aquáticas, além de cerca de 200 pacotes de cigarro, aparelhos celulares e R$ 14 mil em dinheiro.



De acordo com o delegado da força-tarefa de Combate ao Crime Organizado, Marcos Vignolo, a investigação apurou que o grupo movimentou cerca de R$ 3,5 milhões.