Um homem, de 31 anos, suspeito de ter estuprado a filha, de 13, em Cláudio, na Região Centro-Oeste de Gerais, fugiu com uma algema no braço após agredir policiais, que tentavam efetuar a prisão dele, nesta terça-feira (16/1).

As investigações começaram depois que a mãe da menina denunciou o caso. Além de perceber alterações no comportamento da filha, ela teria encontrado fotos da menina nua no celular do marido.

A mulher levou a filha, na madrugada dessa segunda-feira (15/1), a um hospital da cidade, onde há um protocolo de atendimento humanizado a vítimas de violência sexual.

O inquérito segue em andamento na Delegacia de Polícia Civil local, onde os envolvidos serão ouvidos nos próximos dias. A menina passou por exames de corpo de delito, em Divinópolis, na mesma região.

Prisão

A equipe da unidade de saúde de Cláudio acolheu a adolescente, que relatou os abusos. Com isso, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada. Após o registro da ocorrência, os policiais foram até a casa do suspeito.

Contudo, ele reagiu à ordem de prisão com socos e empurrões. O homem conseguiu fugir com a algema presa em um dos braços.

Ajuda para encontrar o homem

A mãe da adolescente usou as redes sociais para pedir ajuda e, assim, conseguir encontrar o marido. Ela contou que os abusos começaram quando a menina tinha ainda 11 anos e aconteciam quando ela não estava em casa. O último abusou aconteceu no sábado (13/1).

Os exames, ainda conforme relatos da mulher, comprovaram que a menina foi abusada. Ela foi submetida a vários exames para verificar a existência de alguma doença e também de gravidez. Todos deram negativos.

A mãe tem convicção de que o suspeito permanece na região e pede para que ninguém o ajude. Atuante como peão de rodeio, ele é muito conhecido em Cláudio e na região. O homem fugiu a pé.

*Amanda Quintiliano e Fabrício Salvino especial para o EM