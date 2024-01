SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga se algum "agente químico" estava presente nas comidas e bebidas de uma confraternização que terminou com um morto e cinco internados em Patrocínio (MG).





Perícia realizada no local da festa coletou amostras dos produtos alimentícios consumidos. "Este material está sendo encaminhado para Belo Horizonte para análise e com o fim de averiguar a presença de eventuais agentes biológicos ou químicos que possam estar presentes", disse a delegada Patrícia Amaral.





Resultado do laudo tem previsão de sair em até 30 dias. Segundo a Polícia Civil, esse prazo ainda pode ser estendido, a depender da complexidade das informações.





A Polícia Civil também faz diligências para apurar possível autoria de intoxicação. As autoridades policiais querem interrogar testemunhas e pessoas envolvidas no caso.





VÍTIMA TEVE CONVULSÃO E VÔMITO ANTES DE MORRER





A vítima era um homem de 37 anos. Ele deu entrada no pronto-socorro de Patrocínio no sábado (13) com crises convulsivas e quadro de vômito, após uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.





No dia anterior, o grupo participou da confraternização de uma empresa. Testemunhas contaram à PM que o evento foi realizado em uma fazenda no bairro de Serra Negra.





Três pessoas foram internadas na UTI e duas na enfermaria. Todos eram homens e foram atendidos na Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio.