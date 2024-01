O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ofereceu denuncia contra os três suspeitos de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Leone Lucas dos Santos, que foi enforcado e teve o corpo jogado no Rio Itabirito, na cidade de mesmo nome, localizada na Região Central do estado, na madrugada de 29 de dezembro de 2023.

“Assim agindo, incorreram os denunciados J.D.P, P.P.O e J.C.R. nas disposições do artigo 157, 83º, inciso II e do art. 211, ambos do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, razão pela qual requer o Ministério Público seja autuada e recebida a presente denúncia, instaurando-se a respectiva ação penal, imprimindo- se o rito procedimental previsto no artigo 394, 81º, inciso I, do Código de Processo Penal, inclusive com a intimação das testemunhas e informantes abaixo arrolados para serem ouvidos, prosseguindo-se até final decisão condenatória”, foi a denúncia oferecida pelo Titular da 2º Promotoria de Justiça, Umberto de Almeida Bizzo.



Duas mulheres e um homem, com idades entre 25, 29 e 31 anos, foram presos pela Polícia Civil. Um adolescente de 16 anos foi detido. Os três adultos indiciados responderão pelos crimes de roubo que resultou em morte, ocultação de cadáver e de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos.

Segundo o inquérito policial, na madrugada de 29 de dezembro, na BR-356, entre Nova Lima e Itabirito, os três adultos e o adolescente roubaram o motorista, usando de violência e, por consequência, acabou morrendo. Em seguida, ocultaram o cadáver.

O motorista atendeu o chamado feito por aplicativo: a corrida iria do Rancho do Boi até Itabirito. O chamado foi feito por uma mulher. No caminho, Leone parou em um posto de gasolina para abastecer o veículo.

“A certa altura da corrida, o denunciado simulou que estava passando mal, com o objetivo de forçar a vítima a parar o veículo na rodovia”, diz o despacho da Polícia Civil.

O inquérito mostra, ainda, que os quatro passageiros cometeram o crime na BR-356, entre Nova Lima e Itabirito.