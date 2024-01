Leone Lucas dos Santos foi enforcado e teve o corpo jogado no rio Itabirito

O corpo do motorista de aplicativo Leone Lucas dos Santos, de 22 anos, encontrado morto em um rio, no distrito de Marzagão, em Itabirito, Região Central de Minas Gerais, será sepultado nesta sexta-feira (5/1), no Cemitério da Paz, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

O jovem, morador do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de BH, estava desaparecido desde 28 de dezembro, depois de ter aceitado uma corrida da capital para a rodoviária de Itabirito. O corpo foi encontrado seis dias depois. A vítima foi enforcada e jogada no rio.

O velório do rapaz está previsto para às 9h30, e o enterro às 11h30. A informação foi confirmada por amigos e familiares da vítima.

Motorista de app foi enforcado e jogado no rio

Nas investigações, a polícia conseguiu a pista de quatro suspeitos: um casal, o homem de 25 anos e a mulher de 31, a irmã desta, de 29 anos, e um adolescente, de 16. Os três foram presos e o adolescente apreendido na terça-feira (2/1), e confessaram o crime.

O crime teria sido premeditado pelo casal. Durante o trajeto, o adolescente fingiu passar mal para que o motorista parasse o carro. Nesse momento, o homem passou uma corda, improvisada com uma camisa do menor, pelo pescoço de Leone, que morreu por enforcamento.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista teria mandado uma mensagem para a sogra durante o trajeto afirmando que a corrida estava estranha e que ele estava com medo. Ele compartilhou sua localização em tempo real, mas o sistema parou ainda em Nova Lima.

O adolescente, então, assumiu a direção do veículo. Na entrada de Itabirito, na ponte do rio, jogaram o corpo e o celular da vítima. O carro foi abandonado alguns metros depois.