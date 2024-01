Os passageiros do ônibus 5503A passaram por uma situação complicada na manhã desta terça-feira (16/1). O ar-condicionado do veículo soltou uma sujeira preta enquanto passava pela Avenida José Cândido da Silveira, na Região Leste de Belo Horizonte.

Algumas pessoas fizeram vídeos registrando a situação que circulou amplamente nas redes sociais. Eliana Beatriz, uma passageira regular da linha 5503A, afirmou que, apesar de não ter se sujado muito, ela viu outras cinco pessoas que acabaram não tendo a mesma “sorte”.

Eliana também conta que esta não é a primeira vez que reclamações são feitas. A passageira relata que atrasos nos horários são constantes e o desta terça, inclusive, foi um desses dias. Outro problema que, segundo Eliana já foi reportado à BHTrans, é a respeito das diversas falhas mecânicas recorrentes nos veículos. “A gente já não sabe mais do que reclamar, porque reclamamos, a BHTrans retira os ônibus de circulação e depois, não sabemos o porquê, mas eles voltam iguais”, relata.





Em relação à sujeira que caiu nos passageiros do 5503A nesta terça, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) emitiu uma nota informando que o veículo em questão já foi encaminhado para a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB) para passar por um processo de fiscalização. Além disso, o comunicado também enfatizou que o cuidado com a segurança e limpeza dos veículos são feitos pelas concessionárias e que devem ser seguidos de acordo com padrões estabelecidos pela Lei 11.458/23 e o Decreto 18.370/23.

“Se os critérios não são atendidos para cada viagem, não há o pagamento da remuneração complementar às concessionárias. O funcionamento correto do ar condicionado é um desses critérios”, enfatiza o comunicado.

A PBH também recomenda que os passageiros que enfrentarem problemas com alguma linha de ônibus registrem suas reclamações no Portal da Prefeitura e o PBH AP. “Além da linha, é necessário que o passageiro informe o número do veículo e horário da ocorrência para melhor direcionar a equipe de fiscalização. Com o número do veículo as equipes vão diretamente no ônibus que apresenta os problemas relatados”, explica a prefeitura.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata