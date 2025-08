Liraglutida: canetas emagrecedoras nacionais chegam às farmácias na segunda

As primeiras canetas injetáveis para tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2 fabricadas integralmente no Brasil chegam às farmácias na próxima segunda-feira (4/8). Produzidos pela farmacêutica EMS, os medicamentos Olire e Lirux têm como princípio ativo a liraglutida, substância que até então estava disponível no país apenas por meio dos medicamentos importados Saxenda e Victoza, da dinamarquesa Novo Nordisk. A liberação para a produção nacional ocorreu após a expiração das patentes desses produtos no ano passado.

A liraglutida é um análogo do hormônio GLP-1, que retarda o esvaziamento gástrico, aumenta a saciedade e estimula a produção de insulina, ajudando a controlar tanto o peso quanto os níveis de glicose no sangue. Estudo clínicos apontam que o uso da substância pode levar a uma perda de peso média entre 4 kg e 6 kg, com parte dos pacientes alcançando entre 5% e 10% de redução do peso corporal. A medicação também está associada a melhorias em indicadores de risco cardiovascular.

Segundo a EMS, o Olire será indicado para controle de obesidade, com dose diária de 3 mg, enquanto o Lirux será voltado para o tratamento do diabetes tipo 2, com dose de 1,8 mg por dia. Diferente de outros análogos do GLP-1 mais recentes, como a semaglutida, a liraglutida deve ser aplicada todos os dias, e não semanalmente.

Preços e mercado

Os preços sugeridos pela fabricante são R$ 307,26 para a embalagem com uma caneta, R$ 507,07 para o Lirux com duas canetas e R$ 760,61 para o Olire com três canetas. Clientes cadastrados no programa de descontos da EMS terão 10% de redução no valor final. A expectativa da empresa era que os produtos nacionais tivessem preços entre 10% e 20% menores que os importados. No entanto, uma pesquisa realizada pelo jornal O Estado de S. Paulo mostrou que Saxenda e Victoza vêm sendo vendidos com descontos superiores a 30%, o que, por ora, deixa os preços das versões nacional e estrangeira bastante próximos.

Inicialmente, as canetas estarão disponíveis nas redes Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco, tanto em sites quanto em lojas físicas nas regiões Sul e Sudeste. A EMS promete expansão gradual para outras regiões do país nas próximas semanas. A previsão é de que, até o fim deste ano, 250 mil unidades de Olire e Lirux estejam disponíveis no varejo.

A farmacêutica afirma ter investido mais de R$ 1 bilhão para viabilizar a produção das canetas em território nacional. A empresa inaugurou, em 2023, a primeira fábrica de peptídeos do Brasil, localizada em Hortolândia, no interior de São Paulo, com capacidade para produzir 20 milhões de canetas por anos.

Além disso, trabalham, para lançar, em 2026, uma versão nacional da semaglutida, substância presente nos medicamentos Ozempic e Wegovy, também da Novo Nordisk, cuja patente expira no país nos próximos anos.

Controle

A liraglutida é aprovada pela Anvisa para controle crônico de peso em adultos com índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30 kg/m² (obesidade) ou igual ou superior a 27 kg/m² (sobrepeso) com ao menos uma comorbidade relacionada ao peso, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia ou apneia obstrutiva do sono. A agência reforça que o uso do medicamento deve ser combinado a uma dieta com restrição calórica e prática regular de exercícios físicos e que a segurança do produto continuará sendo monitorada em estudos pós-comercialização.

Apesar de terem mecanismos de ação semelhantes, a liraglutida e a semaglutida apresentam diferenças. A semaglutida possui ação mais duradoura, com aplicação semanal, e maior potencial de perda de peso — entre 15% e 17% do peso corporal, frente aos 10% observados com a liraglutida. A substância também demonstrou efeitos mais consistentes na redução dos desejos alimentares, sugerindo influência mais forte na regulação do apetite.