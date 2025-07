Epidemia silenciosa: a reeducação alimentar para controlar a diabetes

Uma em cada nove pessoas adultas no mundo vive com diabetes — e milhões ainda não sabem que têm a doença. O impacto do estudo IDF Diabetes Atlas 2025 vai muito além de quem recebe o diagnóstico: afeta familiares, redes de apoio, ambientes de trabalho e sobrecarrega os sistemas de saúde, afetando direta ou indiretamente uma parcela significativa da população mundial.

Diante dessa epidemia silenciosa, cresce a importância da educação em saúde como estratégia para controle e prevenção da progressão da doença. É com esse foco que a terapeuta ortomolecular Cintia Oliveira lança o livro Diabetes em Remissão: A Revolução da Alimentação Consciente. A obra reúne orientações práticas sobre como a alimentação pode atuar diretamente no controle da glicemia e no enfrentamento do quadro clínico da diabetes.

Voltado a pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, estão em processo de adaptação ao tratamento ou buscam evitar o uso de insulina, o livro enfatiza a importância das mudanças no estilo de vida. Melhorias na alimentação, prática regular de atividades físicas, controle do estresse e sono de qualidade podem reduzir os riscos de complicações e, em alguns casos, levar à remissão do quadro clínico do diabetes tipo 2.

Os erros alimentares podem descompensar a diabetes e dificultar o controle da glicemia. Eles acontecem, na maioria das vezes, por falta de conhecimento ou de consciência alimentar, que levam a maus hábitos.

(Diabetes em Remissão, p. 44)

Entre os temas abordados estão o papel dos macronutrientes, o índice e a carga glicêmica dos alimentos, a importância das fibras, da hidratação e da saúde intestinal, além da relação entre o transtorno metabólico e a hipertensão. A autora também explica como interpretar rótulos e diferenciar alimentos in natura de produtos ultraprocessados, e apresenta dietas recomendadas por sociedades médicas, como a mediterrânea e a low carb. Um dos capítulos é dedicado a desvendar as crenças limitantes que frequentemente impedem a adoção de novos hábitos. A autora reconhece que, mais do que saber o que fazer, é preciso enfrentar as barreiras emocionais e comportamentais que dificultam a mudança — um passo essencial para, de fato, 'virar a chave'.

A proposta de Cintia, que atuou como educadora em diabetes e se especializou em Nutrição Funcional, é oferecer ao leitor ferramentas para entender melhor a própria condição de saúde e fazer escolhas mais conscientes. Diabetes em Remissão não substitui o acompanhamento médico, mas propõe ser um guia acessível e informativo para quem deseja assumir um papel ativo no controle da doença e investir em uma vida com mais autonomia e bem-estar.

Ficha técnica



Título: Diabetes em remissão

Subtítulo: A Revolução da Alimentação Consciente

Autora: Cíntia Oliveira

Páginas: 111

Preço: R$ 36,74

Onde encontrar: UICLAP

Sobre a autora: Cintia Oliveira é jornalista, especialista em direitos humanos e atuou como educadora em diabetes, unindo comunicação e saúde em sua trajetória. Em busca de compreender melhor essa doença crônica e promover uma abordagem mais integral do cuidado, formou-se também em Enfermagem, Nutrição Funcional e Terapêutica Ortomolecular. Brasileira, já viveu em Angola e Portugal, e atualmente mora na Bélgica.