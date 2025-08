Detento mata policial penal que o levou a hospital em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um policial penal foi assassinado, na noite de sábado (2/8), dentro do Hospital Luxemburgo, no bairro de mesmo nome, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O autor, um detento, cujo nome não foi revelado, foi levado ao hospital para ser medicado. Ela foi preso dentro de um veículo de aplicativo.

O detento foi levado ao hospital por uma escolta. Segundo as primeiras informações, ele fingiu estar passando mal e conseguiu que o levassem para o hospital. O detento, então, aproveitou um momento de distração dos vigilantes e atacou o único policial penal que estava com ele no momento.

A forma como ocorreu a morte ainda não foi revelada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Mas sabe-se que depois de matar o policial penal, o autor pegou a farda e a arma do policial penal, antes de iniciar a fuga.

Um alerta foi expedido e a Polícia Militar, através do 22º Batalhão, localizado no Bairro São Bento, iniciou uma operação de busca, que culminou com a descoberta do matador, que estava dentro de um veículo de aplicativo.

O autor do crime é detento do Presídio Inspetor José Martinho Drummond, localizado em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e que registra o maior número de homicídios de janeiro até agora. São 20 no total.

A Sejusp ainda não informou como ocorreu o assassinato e qual foi a falha dos policiais penais. Nem o que acontecerá com o matador, se ele voltará para Ribeirão das Neves ou se irá para outro presídio.

