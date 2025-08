Detento é encontrado morto dentro de banheiro de cela em Minas

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O corpo de um detento foi encontrado dentro do banheiro de uma cela na Penitenciária de Formiga, no Centro-Oeste de Minas, na madrugada dessa quarta-feira (30/7). A vítima foi identificada como Jean Carlos Ribeiro Teixeira, de 34 anos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), um colega de cela de Jean confessou o crime. No entanto, a motivação não foi informada. Ele vai responder criminalmente perante a Justiça.

O crime teria sido descoberto durante a contagem e conferência dos detentos. Na ocasião, os policiais penais em plantão notaram a ausência de Jean Carlos. Ele foi encontrado já sem sinais vitais.

Desde então, a direção da penitenciária instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias do crime. Os presos que dividiam a cela com os envolvidos já foram ouvidos pelo Conselho Disciplinar da unidade prisional.

“Jean Carlos Ribeiro Teixeira foi admitido na Penitenciária de Formiga no dia 7 de março de 2023. Ele possuía passagens pelo sistema prisional desde 2016”, informou a Sejusp.

Escalada de mortes

Em julho, os deputados estaduais de Minas Gerais discutiram em audiência pública um raio-X do sistema prisional penitenciário do estado e suas mazelas. Na oportunidade, participaram parentes de detentos mortos, representantes de policiais penais, servidores penais e integrantes da Comissão de Assuntos Penitenciários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG).

O foco maior foi o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, que apresenta uma situação de calamidade. O que ocorre no presídio é um exemplo do desleixo com o sistema penal de Minas Gerais, na opinião dos participantes. De janeiro a 25 de julho foram registradas 18 mortes, sendo 15 delas por homicídios. Também chama a atenção o fato de que o espaço tem capacidade para 1.040 presos, mas hoje abriga 2.200.