Detento é encontrado morto em cela de presídio na Região Metropolitana

Um detento foi encontrado morto nessa quinta-feira (3/7) dentro de uma cela do Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Alexandre Siqueira de Freitas, de 33 anos. Ele chegou a ser socorrido após se envolver em uma briga com outros presos, mas morreu no hospital municipal da cidade.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), policiais penais intervieram rapidamente e retiraram Alexandre da cela. Ele foi atendido inicialmente pela equipe de enfermagem do presídio antes de ser levado ao hospital.

Um procedimento interno foi instaurado para apurar administrativamente as circunstâncias da ocorrência, e os presos envolvidos na briga serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar. Eles poderão sofrer sanções administrativas, que incluem advertência e até comunicação ao juiz da execução penal, o que pode impactar o cumprimento da pena.

Essa é a segunda morte registrada em unidades prisionais de Minas Gerais em menos de uma semana. Na segunda-feira (30/6), Wesley Marcelo Silva Nunes, de 48 anos, foi espancado até a morte dentro de uma cela no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte.

O corpo foi encontrado ao amanhecer, e o autor do crime foi identificado e levado para a cela disciplinar. A motivação do homicídio ainda não foi divulgada. As investigações criminais dos dois casos estão sob responsabilidade da Polícia Civil.



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.