Homem é preso no Aglomerado da Serra com drogas e arma roubada da polícia

Um homem de 26 anos foi preso com uma grande quantidade de drogas depois de ser flagrado pela polícia ostentando uma pistola na cintura na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na tarde dessa quinta-feira (3/7). A arma foi identificada como fruto de extravio de forças de segurança.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia de uma pessoa que implorou para não ser identificada. O denunciante afirmava que J.F.S., conhecido como “Nariz” e membro da Organização Terrorista do Arara (OTA), fazia a segurança armada do Beco do Paiva e guardava as drogas do grupo entre os becos Liberdade e Jeová.

Na denúncia, o solicitante também afirmou que a organização que domina a região é conhecida por matar e torturar pessoas que os criminosos “acham que colaboram com a polícia”. Conforme os registros, o grupo tem divisão de tarefas e colaboradores usam um rádio de comunicação com uma frequência específica para avisar traficantes sobre a chegada de policiais.

Uma equipe policial montou um ponto de observação por vinte minutos e viu o suspeito denunciado. Ele usava uma blusa azul, mochila nas costas, tinha um comunicador no pescoço e ostentava um revólver prateado na cintura. Conforme o boletim de ocorrência, os militares tentaram abordá-lo, mas ele fugiu e entrou em uma casa.

O suspeito subiu as escadas de acesso ao segundo andar, deixou a mochila, o rádio e o revólver na cama, pulou pela janela e fugiu por um beco. Posteriormente, os militares descobriram que a casa era do próprio suspeito e que o quarto onde ele abandonou os objetos era o próprio.

O suspeito continuou a ser perseguido, enquanto outros militares pegavam os materiais abandonados. De acordo com o documento, o homem foi visto na Curva do 90 tentando disfarçar a conduta. Ele foi abordado e, assim que confirmada sua identidade, recebeu voz de prisão.

Drogas e arma extraviada

Na mochila, foram encontrados 799 pinos de cocaína, 363 pinos de ice, 348 buchas de maconha e 60 pedras de crack, juntamente de uma balança de precisão. Em cima da cama, estava o rádio comunicador e o revólver calibre 357, inox fosco, com cinco munições, visualizado na abordagem. Em uma gaveta no armário, também foi encontrada uma pistola Taurus, de calibre 9 mm, com 11 munições.

Segundo a PM, o revólver 357 foi identificado como objeto extraviado por agentes de segurança pública. O boletim, porém, não identifica qual força de segurança pode ter fornecido o armamento.

J.F.S. foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que segue com o caso. Em nota, a PCMG informou que ele será ouvido por meio da Central Estadual de Plantão Digital, e que os procedimentos ainda estão em andamento.