MG: três pessoas são presas por cultivar maconha em estufa

Três pessoas foram presas suspeitas de participar de um esquema de produção e venda de maconha, cultivada em uma estufa, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta quarta-feira (2/7).



Segundo a Polícia Militar (PMMG), a ação teve início após uma denúncia anônima sobre a venda ilegal do produto. O alvo era um imóvel no Bairro Planalto. O forte odor da maconha havia chamado a atenção de pessoas que conheciam o local.



Um veículo foi abordado ao se aproximar da casa. No carro, estavam dois irmãos, de 18 e 27 anos. Com eles, havia uma pequena porção da maconha. Eles moravam na casa dos fundos do imóvel.

No local, ainda estava uma mulher, de 24 anos, esposa de um dos suspeitos.



Dentro da residência, os militares apreenderam materiais como relógios timers e um termômetro digital, balança de micropesagem, garrafas de fertilizante e defensivo, além de cinco plantas adultas e 21 mudas de maconha.

O trio foi preso por tráfico de drogas e alegou que o cultivo era para consumo próprio.