MG: neblina pode ter causado acidente entre van e dois caminhões na BR-153

Uma van e dois veículos de carga se envolveram em um acidente na manhã desta quarta-feira (2/7), na BR-153, na altura do município de Prata, no Triângulo Mineiro. O motorista da van ficou gravemente ferido.

O trecho estaria com baixa visibilidade, devido a uma neblina, quando os três veículos colidiram, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No entanto, não foi informado se esta teria sido a causa principal do acidente. Um caminhão e a van capotaram para fora da rodovia.

A van precisou ser guinchada para não cair em um rio.

A concessionária responsável pelo trecho da rodovia informou que o acidente deixou o trânsito parcialmente interditado e mobilizou equipes de resgate.

O motorista da van ficou preso às ferragens, precisando de socorro médico após ser retirado, sendo levado para a unidade médica municipal de Prata. Duas pessoas que estavam nos caminhões tiveram ferimentos leves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O trecho chegou a ficar totalmente interditado, no início da manhã, sendo liberado parcialmente às 9h40.