MG: doze foragidos por tráfico, estupro e homicídios são presos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Doze presos, sendo dez homens, entre 25 e 60 anos, e duas mulheres, de 27 e 33. Este é o resultado da Operação Cerco Fechado, realizada pela Polícia Civil (PCMG), iniciada em maio e encerrada nessa segunda-feira (30/6), contra foragidos da Justiça. Todas as prisões ocorreram em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde estavam escondidos.

Foram expedidos mandados de prisão por crimes em investigação ou condenações por homicídio, feminicídio, latrocínio, estupro de vulnerável, roubo, tráfico de drogas e violência doméstica.

A operação foi coordenada pelo 9º Departamento de Polícia Civil e realizada por etapas, começando pela identificação, vindo a seguir o trabalho de localização e captura de criminosos foragidos, não só em Minas Gerais, como em outros estados.

Segundo os delegados Daniel Azevedo Batista e Tauanny Rejaille, os mandados foram expedidos pela Justiça mineira em Uberlândia e Monte Carmelo, ambas no Triângulo, e em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. Também houve mandados para Rio Grande do Norte, Alagoas, Goiás e Maranhão.

As prisões ocorreram nos bairros Segismundo Pereira, Shopping Park, Marta Helena, Minas Gerais, Jardim Holanda, Jardim Brasília, Pequis e Morumbi, em Uberlândia.

Na ação policial, foram apreendidos uma arma de fogo de calibre 32, dois caminhões roubados, porções de cocaína e crack e uma carga de quase sete toneladas de açaí, adquirida mediante fraude.

Além dos mandados de prisão, cinco dos procurados foram autuados em flagrante por crimes como posse ilegal de arma de fogo, receptação qualificada, tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículos.