Foragido da Justiça do Maranhão há 12 anos é preso em Minas

Foragido da Justiça do Maranhão há 12 anos, um homem foi preso pela Polícia Civil em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (23/6). O procurado tem 39 anos e possui mandado de prisão aberto desde 2013. Há cinco anos vivia na cidade mineira, trabalhando como pedreiro.

Ele foi encontrado em um imóvel na região sul de Uberlândia. A prisão aconteceu enquanto ele fazia um orçamento para uma obra.

Ainda que tenha se identificado e dito que mora no Triângulo com sua família, o procurado se manteve em silêncio quando perguntado sobre sua busca pela Justiça maranhanse.

A prisão faz parte da Operação "Cerco Fechado", uma ação conjunta da Polícia Civil de Uberlândia com as polícias de outros estados para tirar foragidos de circulação.

O homem está no Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, aguardando para ser levado para Arame, no Maranhão, onde vai cumprir a pena. A polícia do estado nordestino já foi avisada da captura.