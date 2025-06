MG: mulher pula de janela de prédio para fugir de agressão do marido

Uma jovem, de 20 anos, pulou da janela do primeiro andar de um prédio para fugir da agressão do marido. O caso de violência doméstica aconteceu na manhã dessa segunda-feira (24/6) em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ela estava consciente, queixando-se de dor lombar e pélvica do lado esquerdo. Após receber os primeiros atendimentos, a equipe do Samu a levou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ela pulou da janela do prédio que fica na Rua Goiás, no Bairro Santo Antônio, a dois quarteirões da delegacia da Polícia Civil (PCMG) e caiu na marquise. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros foi acionado por suspeita de tentativa de suicídio. No entanto, quando a equipe chegou ao local, constatou que ela saltou para tentar se proteger da o companheiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O homem fugiu e, até a publicação desta matéria, não havia sido encontrado pela Polícia Militar (PMMG).

*Amanda Quintiliano especial para o EM