Por ciúmes, mulher confessa que tentou matar atual do ex-namorado em MG

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Duas mulheres, de 34 e 20 anos, foram presas suspeitas de tentar matar uma terceira pessoa que seria um desafeto da dupla. O crime aconteceu no centro de Simonésia, na Zona da Mata mineira, na noite desse domingo (22/6).

A vítima, de 34 anos, foi atingida por duas facadas próximo ao pescoço. Ela foi socorrida em uma unidade de saúde da cidade, mas, devido à gravidade do ferimento, acabou sendo transferida para o Hospital de Manhuaçu, a 30 quilômetros de distância.

De acordo com o registro da ocorrência, a suspeita mais velha tinha um desafeto com a vítima. Informações repassadas por testemunhas à Polícia Militar de Minas Gerais, o alvo das agressões estaria em um relacionamento com o ex-namorado da detida.

Após o ataque, a dupla fugiu do local e deixou para trás as facas usadas no crime. Durante as buscas, os militares encontraram as suspeitas andando em uma rua da cidade e as prenderam.

Conforme o boletim de ocorrência, aos policiais a mulher que teria desferido as facadas confessou que não gostava da vítima. Já a mais nova confirmou que participou da tentativa de homicídio e que segurou o desafeto da amiga.