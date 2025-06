Adolescente desaparecido encontrado na rodoviária pode ter sido estuprado

Um adolescente, de 13 anos, que estava desaparecido desde a sexta-feira (20/6) foi encontrado na rodoviária de Belo Horizonte, no centro da capital, na madrugada desse domingo (23/6). A polícia investiga se o jovem foi vítima de estupro.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para ocorrência de auxílio a menor de idade que desembarcou sozinho na rodoviária. Porém, quando os militares chegaram, o segurança informou que o jovem entrou em um carro Citroen C3 acompanhado de um homem e saiu.

Cerca de três horas depois, o mesmo veículo retornou para a rodoviária, deixou o adolescente no local e saiu novamente. A Polícia Militar foi acionada novamente e fez contato com o adolescente, que se identificou.

Durante buscas no sistema policial, os militares constataram um boletim de ocorrência denunciando o desaparecimento do adolescente na cidade de Perdões, no Sul de Minas, registrado no sábado (21/6). Segundo a mãe dele, que registrou o desaparecimento, o adolescente sumiu na sexta-feira (20/6) e usava bermuda jeans e camisa vermelha, mesma roupa que estava usando quando foi encontrado na rodoviária.

O registro policial ainda narra que o jovem parecia estar em confusão mental. Durante conversa com os militares, o adolescente afirmou que tem Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

A PM fez contato com o Conselho Tutelar e encaminhou o jovem para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens. No local, o garoto afirmou que foi levado para a casa de um homem que afirmou conhecer alguns parentes dele. No imóvel, o adolescente relatou que o homem o fez deitar em uma coberta, abaixou suas calças e "relou" nas suas partes íntimas.

O jovem fez exames médicos que podem confirmar os abusos. Também no hospital, o adolescente conversou com uma assistente social e relatou que o homem lhe disse ser um amigo da família do jovem e conhecer seu pai. Porém, o menino afirmou que ele mesmo não conhece o genitor. Segundo o relato, o suspeito ofereceu carona para que o adolescente pudesse carregar o celular. Nessa conversa, no entanto, o menino negou ter sofrido abuso.

O suspeito foi identificado depois de análises das câmeras de segurança da rodoviária e identificação da placa do carro. Questionado, o homem de 58 anos deu diferentes versões sobre o caso, mas negou que tenha abusado do adolescente.

O veículo usado por ele foi apreendido e encaminhado a um pátio da polícia. Em nota, a Polícia Civil informou que os envolvidos foram ouvidos na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher em Belo Horizonte. "Segundo relato, o adolescente, de 13 anos, teria fugido de casa, vindo de Perdões para Belo Horizonte, chegando na rodoviária de madrugada e levado por um homem, de 58 anos, para um lanche. De acordo com a mãe do adolescente, o filho disse que não foi abusado pelo suspeito. A investigação segue para completa elucidação dos fatos na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente na capital", divulgou a PC.