Briga em festival de pipa termina com jovem morto na Grande BH

Um homem, de 21 anos, foi assassinado com quatro tiros ao se envolver em uma briga durante um festival de pipas no final da tarde desse domingo (22/6), no bairro Sapucaias, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a tia da vítima contou que o sobrinho foi baleado devido a uma briga por uma pipa. A mulher afirmou que os envolvidos se ameaçaram de morte e que dois homens deixaram o local para buscarem armas de fogo.

Nesse momento, um frequentador do festival tentou retirar o jovem do local e o colocou dentro do carro. Porém, a dupla voltou, retirou a vítima de dentro do veículo e atirou quatro vezes. Depois do crime, os dois fugiram de moto.

Outras testemunhas afirmaram que a dupla de suspeitos mora no bairro Parque São João. Durante as diligências, a polícia localizou o endereço deles. No local, o homem de 18 anos disse que estava no festival quando a vítima começou a brigar com o irmão dele de 12 anos por causa de uma pipa. Nesse momento, o homem orientou o irmão a sair do festival.

O outro suspeito, também de 18 anos, confirmou o desentendimento com a vítima. Durante a briga, a vítima disse estar armada, o que fez o suspeito sair para buscar a sua. Ao retornar para o festival, viu a vítima dentro do veículo. Dessa forma, o jovem retirou a vítima de dentro do veículo, sacou a arma, atirou e fugiu em uma moto.

Durante as diligências, o jovem tentou subornar os militares e ofereceu uma arma de fogo. Os policiais fingiram aceitar, localizaram o revólver e prenderam o suspeito. Não se sabe se a arma apreendida é a arma do crime. O caso será investigado.

