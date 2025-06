Incêndio mata idosa e deixa casal ferido no Norte de Minas

Um incêndio no centro de Porteirinha, no Norte de Minas Gerais, matou uma mulher de 63 anos e deixou outras duas pessoas feridas na madrugada deste domingo (22/06). Uma casa e uma barbearia foram atingidas pelas chamas.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo teria iniciado em um dos quartos da residência, onde a idosa, que tinha dificuldades de locomoção, dormia. Um homem de 36 anos e uma mulher de 51, dormiam em outro cômodo e acordaram ao ouvir um estrondo. Eles tentaram salvar a idosa, mas inalaram muita fumaça e deixaram a casa às pressas.

Ao chegar no local do incêndio, os bombeiros encontraram vizinhos tentando controlar o incêndio com mangueiras de jardim. As chamas destruíram um quarto e uma sala, chegando a atingir a barbearia ao lado.

O casal foi socorrido e conduzido pelo Samu para o Hospital São Vicente de Paula. A terceira vítima, foi encontrada morta sob os escombros do telhado e forro de gesso, que desabaram devido à intensa propagação de calor.

Os bombeiros permaneceram no local até a chegada da perícia técnica para a liberação do corpo e envio para a funerária local de plantão. A Polícia Civil foi acionada e vai investigar as causas do incêndio.