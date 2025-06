Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um grupo armado invadiu uma casa alugada no fim da tarde deste sábado (21/6) no Bairro Olhos D'água, na Região Oeste de Belo Horizonte, e teria feito vários reféns.

Viaturas da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) e o helicóptero Pégasus foram empenhados para atender à ocorrência. A Polícia Militar informou que o proprietário do imóvel, localizado na Rua Nova Suíça, acionou a corporação às 17h51 via 190.

O homem relatou ter flagrado uma movimentação do lado externo da casa. Os suspeitos, a princípio, teriam fugido em dois carros das vítimas.

Uma informação preliminar é a de que cerca de 10 pessoas estavam no imóvel e, no local, acontecia uma festa.

Segundo o denunciante, cerca de quatro ou cinco homens seriam os responsáveis pela invasão e eles estariam armados com fuzis.

As armas usadas, a dinâmica do crime e o número de vítimas ainda não foram confirmados pela Polícia Militar. Até o fechamento desta edição, o registro policial não havia sido finalizado no sistema da polícia.

