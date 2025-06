MG: homem usa foice para roubar R$ 29 de taxista

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na cidade de Além Paraíba, na Região da Zona da Mata Mineira, por usar uma foice para roubar R$ 29 de um taxista.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o suspeito solicitou uma corrida ao taxista no Bairro Cipó, com destino ao Bairro Saúde. Ao fim da viagem, o passageiro perguntou ao motorista se ele teria troco para uma nota de R$ 50.

No momento em que o motorista se abaixou para pegar o troco, o autor sacou uma foice sem cabo que estava escondida em suas roupas e colocou no pescoço da vítima, levando os R$ 29. Em seguida fugiu em direção ao Bairro Morro do Gambá

O taxista chamou a polícia, que iniciou a busca pelo suspeito, já conhecido por seu “modus operandi”. Ele foi preso em flagrante na BR-116, próximo à entrada do Bairro Terra do Santo, sem oferecer resistência. O dinheiro foi recuperado, mas a arma do crime não foi localizada.