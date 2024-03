Encontra-se preso, na Delegacia de Gouveia, na Região Central de Minas Gerais, um homem que, nessa quinta-feira (14/3), cometeu dois crimes bárbaros. À tarde, ele invadiu uma residência para roubar e agrediu a pauladas o dono da casa, que é deficiente visual. Em seguida, fugiu, mas retornou à noite, estuprando a filha da vítima, de apenas 11 anos. Os crimes ocorreram na zona rural de Gouveia.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a mulher do deficiente visual – e mãe da menina de 11 anos – contou que o homem entrou na casa carregando uma foice. Após fazer ameaças, pegou um pedaço de pau e agrediu o homem. Em seguida, pegou o dinheiro que estava com a mulher, e fugiu, levando também um cartão de crédito.

Tão logo o ladrão saiu da casa, a menina correu até a casa de um vizinho, pedindo ajuda. Os vizinhos socorreram o pai da adolescente, levando-o para um hospital.

O pai precisou ficar internado e a mãe ficou com ele no hospital. A menina retornou, sozinha, para casa. Lá, foi surpreendida pelo suspeito, que tornou a invadir a casa. Dessa vez, ele passou a agredir a menor e a estuprou. Antes de deixar a casa, ele ameaçou a menina, dizendo que a mataria se contasse para alguém.

Depois que o estuprador deixou a casa, a menina começou a gritar por socorro e foi socorrida também por vizinhos, que a levaram para o mesmo hospital onde estava o pai.

Prisão

O autor das agressões, do roubo e do estupro foi preso pela Polícia Militar, que, ao tomar conhecimento do segundo crime, iniciou buscas na região. De acordo com a PM, após os crimes, as equipes das cidades vizinhas foram acionadas e fizeram um cerco e bloqueio nas estradas da região. Os policiais estiveram em várias comunidades e locais onde o homem poderia estar, até que ele foi visto saindo de casa por volta das 6h desta sexta. Ao notar a presença dos militares, ele fugiu em direção a uma plantação de eucalipto. Testemunhas, que não quiserem se identificar por medo de represálias, disseram que o viram portando uma faca e um foice.

Postos da PM de cidades próximas foram acionadas. O homem foi localizado tentando se esconder atrás de uma moita, em uma mata.

O homem tentou fugir, mas tropeçou em trocos de árvores e caiu, sendo alcançado e preso. Segundo relato dos militares, ele ainda tentou agredi-los com chutes.

Antes de ser levado para a delegacia, o suspeito contou que conhecia a família e que sabia que o chefe da família era cego. Confessou ainda que era obcecado pela menina e acreditava que ameaçando-a, como fez, ela não contaria o que aconteceu a ninguém.