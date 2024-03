Idivalde de Aguiar Coelho, de 77 anos, foi preso no Pará nesta sexta-feira (8/3) condenado pelo homicídio de Elza Raimundo dos Santos, que estava grávida, do pai e do cunhado dela. Os três foram assassinados em março de 1986 na Zona Rural de Peçanha, na Região do Vale do Rio Doce, após denunciarem Idivalde por estupro, que engravidou a vítima, e por manter Elza em condição análoga a escravidão.

O homem foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais no ano do crime e preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares e a Divisão de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Pará, 38 anos depois.



Idivalde foi condenado a 39 anos de prisão em 2013, mas recorreu da condenação em liberdade e fugiu para o Pará, onde foi preso. Ele foi condenado em sentença transitada em julgado em 2016 e estava foragido desde julho de 2018. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Breu Branco e será levado ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça de Peçanha.



O caso



Elza Raimundo dos Santos vivia em situação análoga à escravidão na fazenda de Idivalde, segundo investigações na época do crime, e foi estuprada pelo homem em 1985. A vítima, que engravidou de Idivalde, era ameaçada pelo condenado a não relatar os crimes a ninguém. Depois de oito meses, Elza, que estava grávida, foi à polícia acompanhada do pai, Geraldo Raimundo, e do cunhado, Raimundo Ferreira, para denunciar.



As três vítimas foram emboscadas por Idivalde e pelo capataz José Guilherme da Silva e mortas a tiros, após chegarem da delegacia.

Este é o segundo caso de prisão tardia registrado nesta semana. Um homem condenado por homicídio cometido em 1985 foi preso pela Polícia Civil em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (7/3).



O homem, de 65 anos, foi julgado e condenado pelo assassinato de um adolescente de 17 anos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata