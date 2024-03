Aumento de casos de dengue faz BH abrir centros de saúde no fim de semana

Neste sábado (9/3) e domingo (10/3), 16 postos de saúde de Belo Horizonte voltam a abrir para atender pacientes com sintomas gripais e de dengue. As unidades funcionarão com horário ampliado, das 7h às 22h, exceto o Centro de Saúde São Francisco, na Pampulha, que abre das 7h às 19h.

As unidades que estarão abertas são as dos bairros Santa Efigênia, Alto Vera Cruz, Aarão Reis, Floramar, São Paulo, Conjunto Paulo VI, Caiçaras, Betânia, Santa Terezinha, São Francisco, Rio Branco, Jardim Europa, Santa Mônica e Serra Verde.

As nove Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Belo Horizonte seguem funcionando normalmente, com atendimento 24 horas para o público em geral.

Vacinação contra dengue

Nove centros de saúde, sendo um por regional, irão disponibiliza a vacina contra a dengue, das 8h às 17h, exclusivamente para o público de 10 a 14 anos. São eles: Tirol (Barreiro), Carlos Chagas (Centro-Sul), Vera Cruz (Leste), São Paulo (Nordeste), Santos Anjos (Noroeste), Aarão Reis (Norte), Betânia (Oeste), São Francisco (Pampulha) e Jardim Europa (Venda Nova).

Na segunda-feira (11/3), as vacinas voltarão a ser ofertadas nos 152 centros de saúde da cidade, distribuídos nas nove regionais (veja aqui lista de locais). Para receber a vacina, é necessário que os adolescentes estejam com os pais, mães ou responsáveis legais.

O esquema vacinal é composto por duas doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de três meses. A vacina pode ser administrada simultaneamente com as demais doses do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e Adolescente.

A quem teve diagnóstico recente de dengue, a recomendação é aguardar seis meses após o início dos sintomas para iniciar o processo de imunização.

Confira as unidades que estarão abertas durante o fim de semana:

Centro-Sul: Centro de Saúde Carlos Chagas

Leste: Centro de Saúde Vera Cruz

Norte: Centro de Saúde Aarão Reis e Floramar

Nordeste: Centros de Saúde São Paulo e Conjunto Paulo VI

Noroeste: Centro de Saúde Santos Anjos

Oeste: Centro de Saúde Betânia

Pampulha: Centro de Saúde Santa Terezinha e São Francisco

Venda Nova: Centros de Saúde Rio Branco, Jardim Europa, Santa Mônica e Serra Verde.