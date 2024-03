PM prendeu o suspeito. Caso ocorreu no interior de Minas Gerais

Duas garis de Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, denunciaram um homem, de 30 anos, por importunação sexual. Ele acabou preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar (PMMG).





Elas contaram à polícia que, inicialmente, no momento em que realizavam a limpeza de vias públicas do Centro da cidade, no final da noite de quarta-feira (6/3), começaram a ser seguidas pelo homem.





De repente, o suspeito teria parado perto delas, ligado a lanterna do celular para iluminar o pênis dele e começado a se masturbar.





Pouco tempo após a denúncia, a PM de Patrocínio localizou o homem escondido em uma construção, nas proximidades do local do suposto crime (Rua Cesário Alvim). Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) da cidade.





Também consta no registro policial que o suspeito disse aos militares que, realmente, viu as duas garis, porém negou que praticou o crime de importunação sexual e que estava urinando em via pública.