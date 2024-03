Uma idosa de 66 anos conseguiu recuperar R$ 4.500 que foram roubados da bolsa dela, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.





De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a idosa estava em um ônibus do transporte coletivo urbano, na altura do Bairro Progresso, nessa quinta-feira (7/3), à tarde, quando deu sinal de parada ao motorista.





Ao descer do coletivo, uma mulher, de 20 anos, puxou a bolsa que a idosa estava carregando. Dentro do acessório havia R$ 4.562 e um celular.





Um policial militar, que estava de folga, viu o roubo e correu atrás da mulher, que foi capturada. Durante a perseguição, todos os objetos permaneceram dentro da bolsa.





A idosa recuperou o dinheiro e o celular. Já a suspeita, foi levada para a delegacia.