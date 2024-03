Carreta foi parar fora da estrada, no meio do matagal, após o choque

O motorista de um veículo de passeio morreu, na manhã desta sexta-feira (8/3), em um acidente com uma carreta que transporta nitrogênio, na altura do quilômetro 430 da BR-381, próximo a Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O motorista do veículo ficou preso às ferragens e não resistiu. As causas da batida ainda estão sendo investigadas, mas as suspeitas são de que o motorista do carro tenha passado para a contramão e batido de frente com a carreta.

O veículo, que teve a frente destruída, parou no acostamento, na contramão. A carreta, depois do choque, foi parar do lado de fora da estrada, subindo no matagal.

A pista ficou interditada por cerca de três horas, tendo sido liberada por volta de 11h30. Não houve derramamento de óleo ou combustível.