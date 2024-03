Pelo menos três adolescentes se envolveram em uma briga que terminou com um jovem, de 17 anos, morto com uma facada no rosto, em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, Minas Gerais.





Segundo a Polícia Militar (PMMG), na noite dessa quinta-feira (7/3), um grupo de adolescentes começou a brigar no Bairro Fábricas. Eles estavam armados com facas e pedras.





Pessoas que passavam por uma construção viram a briga e acionaram a polícia. Quando a viatura estava se aproximando do local, os adolescentes fugiram. Os policiais encontraram a vítima com um ferimento profundo no rosto, quase inconsciente.





O garoto recebeu atendimento médico, mas não sobreviveu. Os policiais militares começaram a fazer buscas na região e encontraram dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que foram apreendidos, suspeitos de participarem da briga.





O motivo da confusão não foi informado pela PM. Também não foi informado se há buscas por outros adolescentes que poderiam ter participado da briga.