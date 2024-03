Minas Gerais confirmou mais seis novas mortes por dengue dentro de 24 horas, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) nesta sexta-feira (8/3). Em 2024, o estado contabiliza 60 mortes pela doença, o triplo do número registrado há apenas 17 dias. Outros 302 óbitos ainda estão em investigação.

No painel de monitoramento de arboviroses divulgado ontem pela SES-MG, eram 463.669 casos prováveis da doença e 167.093 confirmados por exames. As mortes em investigação eram 290. Nota-se que houve um aumento de quase 20 mil casos prováveis e mais de 8 mil novas confirmações. Em relação aos óbitos, mais 12 estão sob investigação.

Outras arboviroses

Em relação à chikungunya, foram registrados 48.580 casos prováveis da doença até esta sexta (8), dos quais 30.734 foram confirmados. Até o momento, 19 mortes foram confirmadas por chikungunya no estado e 20 estão em investigação. No período de 24 horas, o número subiu de 10 para 19.

Quanto à zika, a SES-MG informa que foram registrados 98 casos prováveis e sete confirmados para a doença. Não há mortes confirmadas ou em investigação por zika em Minas.

Vacinação

Devido à situação de emergência, a vacinação contra a dengue em Minas Gerais foi ampliada nesta sexta (8). A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que vai seguir a recomendação do Ministério da Saúde e vai passar a imunizar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Antes, as vacinas estavam sendo aplicadas na faixa etária de 10 e 11 anos.

De acordo com o Ministério da Saúde, as diretrizes para essa vacinação serão atualizadas conforme ocorram mudanças no cenário epidemiológico, novas aprovações regulatórias e disponibilidade de imunizantes no país.