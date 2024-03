Para praticar inglês, qualquer oportunidade é bem-vinda! Por isso, o motoboy Nenzada aproveita os momentos das entregas por aplicativo para treinar a língua inglesa com seus clientes. Ele, que mora no Jardim Felicidade, bairro da regional Norte de BH, registrou os momentos em vídeo e viralizou na internet.

O homem, de 31 anos, aborda os clientes e pergunta se eles falam inglês. Se a pessoa disser que sim, ele emenda o assunto e pede para conversar na língua estrangeira. Antes dessa abordagem, o entregador começou a testar o inglês em uma espécie de pegadinha.

“Eu gravava a minha rotina nas entregas para postar no YouTube, no meu canal, e aí um dia, do nada, eu estava com a câmera e tal e falei: ‘Vou fazer uma pegadinha, vou fingir que sou gringo e vou falar inglês com o cliente’. E aí, o primeiro vídeo que eu fiz, o senhor pensou que eu era gringo mesmo e se esforçou ali também pra falar o idioma pra me ajudar, e aí eu peguei esse corte, postei no TikTok, e viralizou no TikTok, deu mais de um milhão de visualizações”, contou ao Estado de Minas.

Ele, então, notou que tinha uma oportunidade para criar novos conteúdos. “Foi aí que eu percebi que poderia ser um conteúdo interessante, porque os comentários do pessoal foi sempre motivante, falando que o conteúdo é legal, faz mais, é legal a iniciativa, e aí me animou a fazer mais desses conteúdos”, afirmou.

Nenzada conta que as pessoas ficam surpresas com a abordagem. “Elas não esperam né, não esperam chegar o entregador lá e falando inglês, então elas se surpreendem, assim, e sempre dão os parabéns. Eu gosto de ver a reação das pessoas, porque não é muito normal”, destacou.

O entregador começou a estudar inglês como um hobby, sem estar focado na carreira ou pensando em se aventurar fora do país. Os vídeos não só servem de incentivo para que ele continue os estudos, como também motiva outras pessoas a praticarem o inglês. “Com o vídeo, as pessoas estão vendo que, mesmo que eu não seja fluente, eu estou ali praticando a fala. Isso motivou muitos a começarem a falar. Então, ouvi muitos comentários assim, pô, vou começar a falar agora sem medo também, me motivou muito. Vou voltar a estudar”, ressaltou.

Com 33 mil seguidores no Instagram, quase 40 mil no TikTok e mais 26 mil no YouTube, Nenzada começou o trabalho como criador de conteúdo para compartilhar como é sua rotina nas entregas, além de dar dicas para outros entregadores. “A ideia surgiu há um tempo atrás. Com a chegada dos aplicativos, eu pensei assim: ‘não tem muitas pessoas que mostram como é trabalhar com aplicativos, estratégias, ganhos, essas coisas. E aí eu comecei a fazer os vídeos. Isso já tem uns quatro anos”, lembrou.

Com o passar do tempo, ele resolveu trazer novas ideias para seus vídeos, como o humor e o inglês, por exemplo. Além disso, passou a comentar alguns acontecimentos marcantes que acontecem com outros motoboys. Uma longa história para quem começou com as entregas quase por acaso. “Eu comprei minha moto. Quase um ano depois eu estava desempregado, estava procurando algum trabalho, e aí vi no Facebook um anúncio de emprego para trabalhar com entregas, e quando eu fui ver, já era a questão de trabalhar com aplicativo. E aí, foi que eu comecei a trabalhar de motoboy. Meu primeiro contato com as entregas”, relatou.