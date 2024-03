Perfume será lançado no aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro

O anúncio de uma linha de perfume do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nessa quarta-feira (6/3), foi recebido com ironia por leitores do Estado de Minas. Com mais de 1,4 mil comentários na rede social Instagram, a fragrância foi chamada de “cheiro de curral”, “enxofre” e “capim”, nas respostas que tiveram o maior engajamento dos usuários.

O novo produto foi anunciado pelo maquiador Agustin Fernandez, amigo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). A loja do influenciador será responsável pela venda do produto, com data de lançamento marcada para o dia 21 de março, quando o ex-presidente completará 69 anos de vida.

O frasco do perfume será nas cores verde e amarelo, em referência às cores da bandeira do Brasil, tons também associados à imagem dos bolsonaristas.

A usuária Zabela Xavier, por exemplo, comentou a publicação e classificou o produto como “Eau de Enxofre”, recebendo 591 curtidas. Já a leitora Êmile Coura disse que o perfume terá “cheirinho de capim” para atrair os “gados”, tendo o comentário aprovado por outras 632 pessoas.

No X, ex-Twitter, outros leitores repetiram o teor dos comentários. A usuária @miperschini disse que a fragrância terá “cheirinho de estrume. O leitor @j_cavalc4ante disse que, se o ex-presidente estiver “duro”, é melhor ir dormir. “Ou espera sua vaga no novo hotel, o Papuda 5 stars”, complementou.

“Irresistível”, diz maquiador

Criador do perfume, Agustin Fernandez disse que o perfume traz “exclusividade”, “força masculina” e “resiliência”. É um perfume irresistível. Eu não conseguiria resistir a um homem que usa esse perfume. Foi unânime, quando eu disse isso, todo mundo falou que é realmente irresistível”, disse.