Perfume será lançado no aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai lançar uma linha de perfume. O novo produto foi anunciado pelo maquiador Agustin Fernandez, nessa quarta-feira (6/3) e o lançamento está previsto para 21 de março, data do aniversário do ex-presidente.

Agustin é amigo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e será o responsável pela venda do produto em sua empresa de cosméticos, a Loja do Divo/Agustin Fernandez Cosméticos.

O frasco do perfume será nas cores verde e amarelo, em referência às cores da bandeira do Brasil, tons também associados à imagem dos bolsonaristas.

"A fragrância que a gente desenvolveu para Jair Bolsonaro traz na essência exclusividade, força masculina, resiliência, uma pitada de elegância. É um perfume irresistível. Eu não conseguiria resistir a um homem que usa esse perfume. Foi unânime, quando eu disse isso, todo mundo falou que é realmente irresistível", disse Agustin ao anunciar a fragrância.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também tem um perfume produzido pela empresa do maquiador. A fragrância chama 'Lady M' e no momento está esgotada. Ela também assina a linha de maquiagem e produtos de skincare (cuidados faciais) 'Agustin Fernandez by Michelle Bolsonaro'. O kit completo da linha MB, atualmente em promoção, custa R$ 148.