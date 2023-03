Michelle Bolsonaro divulga linha de beleza assinada por ela

Maquiador Agustín Fernandez e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lançam kits de beleza "inspirado na amizade" deles (foto: Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro) A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o maquiador uruguaio Agustín Fernandez divulgaram uma linha de produtos de beleza "inspirados na amizade" deles. Os kits são assinados pela esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Os produtos são vendidos na loja on-line do maquiador. Os dois kits, o "Dia Kit", que conta com sabonete e hidratante; e o "Noite Kit", com sérum e máscara, custam R$ 98 cada. No momento, eles estão em promoção, o valor integral de cada um é R$ 149,90. Juntos eles totalizam quase R$ 300 reais.





Desde que deixaram a presidência, integrantes da família Bolsonaro também fizeram propagandas de lojas de roupas, como foi o caso do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).