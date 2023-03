Eduardo Bolsonaro faz publicidade de loja de camisetas de Goiânia

Neste ano, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lançou a "Bolsonaro Store", loja virtual para vender calendários, canecas de chopp com slogans e fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Após divulgar produtos da "Bolsonaro Store", lançada no final de fevereiro deste ano, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), voltou às redes sociais para divulgar uma nova marca. Com 5 milhões de seguidores no perfil oficial do Instagram, o deputado publicou uma sequência de vídeos nesta segunda-feira (20/3) em que aparece fazendo propaganda para uma loja de camisetas de Goiânia (GO).

Nas imagens, o deputado aparece dando pulinhos para chamar atenção do público, e veste diferentes modelos de camisetas, comentando sobre a coleção





Bolsonaro Store Em fevereiro, Eduardo Bolsonaro lançou a "Bolsonaro Store". A loja em formato virtual vende calendários, canecas de chopp com slogans e fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Eduardo apareceu em vídeo de divulgação da loja fazendo propaganda do calendário, que custa de R$ 49,90, na versão de mesa, a R$ 59,90 na versão de parede.





O site da loja registra como missão "oferecer produtos de qualidade a um público conservador e exigente", e como visão "tornar-se referência em todo o Brasil em produtos para o público de direita, marcando presença entre as personalidades políticas do país e do mundo".