Eduardo Bolsonaro: 'Jair Bolsonaro não mandou ninguém ir para as ruas'

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirma que Jair Bolsonaro (PL) não pode ordenar que os seus apoiadores saíssem de frente dos quartéis para não sinalizar que ele liderava aqueles que invadiram os prédio da praça dos Três Poderes (foto: Reprodução/Youtube)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tem envolvimento com os acampamentos bolsonaristas, que resultou no ataque terrorista do dia 8 de janeiro.