Sambista chama Flávio Bolsonaro de 'Rachadinha' e questiona sobre joias

O sindicalista e compositor de samba Leonel Querino, mais conhecido pelo nome de Leonel de Esquerda (PT-RJ), publicou em suas redes sociais um vídeo no qual pergunta ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), chamado por ele de Flávio "Rachadinha", sobre as joias que entraram de forma ilegal no Brasil e que seriam presentes para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os itens foram presentes do governo da Arábia Saudita.