TCU dá prazo de 5 dias para Bolsonaro devolver joias de luxo

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está de posse de um estojo, avaliado em cerca de R$ 500 mil, que foi presente do governo da Arábia Saudita; bens de alto valor e que não sejam de consumo imediato devem ser incorporados ao acervo da Presidência da República (foto: Antonio Molina/Folhapress)

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, nesta quinta-feira (15/3) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregue, nos próximos cinco dias, o estojo com acessórios de luxo que foram dados de presente pelo governo da Arábia Saudita. Os objetos devem ser entregues a Secretaria-Geral da Presidência da República.Duas armas de fogo, um fuzil e uma pistola, dados pelo Emirados Árabes Unidos em 2019 também devem ser devolvidos no mesmo prazo.A decisão foi tomada de forma unânime pelos ministros do TCU. Todos os itens recebidos por Bolsonaro ao longo do seu mandato serão inspecionados e o que não for considerado personalista deve fazer parte do patrimônio do Estado, conforme determina a legislação brasileira.

O TCU determinou, em 2016, que presentes de chefes de Estado que sejam de alto valor, que não tenham natureza personalíssima ou de consumo direto pertencem a União.



O ministro Bruno Dantas, presidente do TCU, argumentou que presentes de "baixo valor monetário, como uma camisa, perfume, lenço, algo desse tipo, e preenchem os dois requisitos de baixo valor e item personalíssimo, ele pode ocupar acervo pessoal. Precisamos das duas condições, na ausência de qualquer dos dois requisitos, o destino deve ser inexoravelmente o acervo da Presidência da República".



A legislação vigente determina que "os objetos recebidos em cerimônias oficiais de troca de presentes com chefes de Estado e de governo são considerados patrimônio da União".



Fica permitido que o presidente, ao deixar o cargo, pode integrar ao patrimônio pessoal "itens de natureza personalíssima ou de consumo direto, como roupas, alimentos ou perfumes. Presentes oferecidos por cidadãos, empresas e entidades".